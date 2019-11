Rust vor 1 Stunde

Der Europa-Park hat seine Wasserwelt „Rulantica“ eröffnet: Wir nehmen Sie in Videos mit auf die neuen Rutschen

17 Rutschen warten ab sofort in der Badewelt „Rulantica“ des Europa-Parks in Rust auf Besucher. Zur Eröffnung gibt es Promis, Segen und Kindergeschrei. So sieht es im neuen Wasserpark aus.