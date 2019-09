Konstanz

Bild: Lukas Ondreka

Tausende Demonstranten haben sich in Konstanz versammelt, um gemeinsam für die Umwelt zu protestieren. Dabei geriet auch der anwesende Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt in die Kritik:

Bodenseekreis

Klimademo in Friedrichshafen am 20. September 2019. Der Demonstrationszug kam unter anderem durch die Millionenschlucht. | Bild: Bömelburg, Christina

In Friedrichshafen zogen hunderte Demonstranten durch die Stadt. Start des Demonstrationszugs war der Franziskusplatz am Bahnhof. Den Verlauf der Protestaktion finden Sie hier:

In Markdorf waren nicht nur die Schüler auf den Straßen unterwegs. Gemeinsam mit den Parents for Future demonstrierten etwa 1300 Klimaaktivisten für den Planeten:

Während in anderen Städten die Schüler die Fridays-for-Future-Demonstrationen organisieren und auf die Straße gehen, hat sich in Meersburg eine Gruppe engagierter Eltern zusammengetan, um die erste öffentliche Kundgebung in der Burgenstadt für das Klima zu starten:

Im Salem reihten sich die Klimakids aus dem Ortsteil Rickenbach zum sechsten Mal in die Fridays-for-Future-Schülerbewegung ein. Und zwar mit dem Thema "Verschmutzung der Weltmeere":

Schwarzwald

Bild: Fröhlich, Jens

Etwa 900 Teilnehmer demonstrierten in Villingen. Auffällig hoch war hier der Anteil an Erwachsenen:

In St. Georgen gingen etwa 80 Demonstranten auf die Straße. Deutliche Worte für die Klimaleugner fand während der Veranstaltung ein Physiker aus Königsfeld:

In der ganzen Region wird gestreikt? Nicht ganz, denn auf der Baar bleibt es ruhig. Warum das so ist, hat unsere Redaktion in Donaueschingen aufgeschrieben:

Waldshut

Auch am Hochrhein wurde demonstriert, allerdings erst um 18 Uhr vor dem Rathaus in Waldshut.

