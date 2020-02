Die großen Narrentreffen zählen zu den Höhepunkten der Fasnacht im Südwesten. Wir haben die schönsten Treffen der Region in einer Übersicht für Sie zusammengestellt.

Seenarrentreffen 2020Termin: Freitag, 14. Februar, bis Sonntag, 16. Februar, in der Reichenau-Waldsiedlung.Der Narrenverein Pfaffenmooser lud 2020 zum 50. Jubiläum zum großen Seenarrentreffen in die Reichenau-Waldsiedlung. Los ging es am Freitag,