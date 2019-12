Kriminalität vor 1 Stunde

Das skrupellose Geschäft mit dem Krebs: Eine Heilpraktikerin vom Hochrhein soll über Jahre hinweg kranke Menschen mit bedenklichem Arzneimittel behandelt haben

Viele Menschen glauben an die Kraft der Naturheilmittel. Natürlich, wohltuend, gesund, oder? Nicht immer. Denn der Stoff Amygdalin steht im Verdacht, gefährliche Blausäurevergiftungen hervorzurufen. Eine Heilpraktikerin vom Hochrhein soll diesen Trugschluss in mindestens 54 Fällen angeblich ausgenutzt haben. Sie steht im Verdacht, über Jahre hinweg schwerkranke Krebspatienten mit diesem bedenklichen Arzneimittel behandelt zu haben. Offenbar kein Einzelfall: Täglich vertrauen 128.000 Deutsche Heilpraktikern in ganz Deutschland