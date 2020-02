von Daniel Volz

Samstag

Narrensprung Friedrichshafen, 13.30 Uhr

Bild: Andrea Fritz

Beim großen Häfler Narrensprung lassen sich am Samstag traditionsreiche Masken und Hästräger bestaunen. Beim Umzug durch die Friedrichafener Innenstadt sind über 40 Zünfte dabei. Start und Ziel des Umzugs ist die Friedrichsstraße, Beginn ist um 13.30 Uhr.

Hänselejuck in Überlingen, 19.00 Uhr

Bild: Kleinstück, Holger

Der Hänselejuck mit bengalischer Beleuchtung in der Altstadt ist traditionell der Höhepunkt der Überlinger Fasnacht und findet seit 1964 an einem Samstagabend statt. 2020 beginnt er um 19.00 Uhr am Hänselebrunnen in der Aufkircher Straße.

Sonntag

Großer Fasnachtsumzug in Konstanz, 13.00 Uhr

Bild: Oliver Hanser

Zum großen Konstanzer Fasnachtsumzug werden 4.400 Teilnehmer aus etwa 100 Gruppen erwartet, mit vielen Maskenträgern, Musikkapellen, Guggenmusiken und Fanfarenzügen. Startpunkt des Umzugs ist um 13.00 Uhr am Stephansplatz in der Altstadt.

Sonntagsumzug Radolfzell, 13.00 Uhr

Bild: Jarausch, Gerald

Am Sonntag ziehen 48 Gruppen und rund 1800 Teilnehmer durch die Radolfzeller Innenstadt. Das Startsignal in der Markthallenstraße gibt traditionell die Garde um 13.00 Uhr mit drei Schüssen aus ihrer Kanone. Im Anschluss an den Umzug herrscht närrisches Treiben auf dem Marktplatz.

Großer Fasnetumzug Singen, 14.15 Uhr

Bild: Tesche, Sabine



Der Sonntagsumzug durch Singen beginnt um 14.15 Uhr, Startpunkt des Umzugs ist der Rathausplatz. Als Teilnehmer werden 63 Zünfte, Gruppen und Musiken erwartet. Ab 20.00 Uhr geht das närrische Treiben bei der Singemer Fasnet in der Scheffelhalle mit der Tom Alex Band und Partymaschine XXL weiter.

Großer Fasnachtsumzug in Donaueschingen, 14.00 Uhr

Bild: Müller, Roger

Höhepunkt der Eschinger Fasent ist der große Umzug am Sonntag, angeführt von der Kavallerie. Viele Musikkapellen, befreundete Zünfte, närrische Fußgruppen und auch einige närrische Mottowagen sind mit dabei. Beginn des Umzugs ist um 14.00 Uhr, mit anschließendem freien Strählen auf den Straßen und in den Lokalen Donaueschingens.

Traditioneller Fasnetssunntigumzug in Markdorf, 14.00 Uhr

Bild: Helga Stützenberger

Zum traditionellen Umzug am Fasnachtssonntag durch die Markdorfer Innenstadt werden in diesem Jahr Fasnetsgruppen und Zünfte aus Markdorf und Umgebung erwartet. Der närrische Lindwurm schlängelt sich ab 14.00 Uhr durch Markdorfs Straßen.

Grenzüberschreitender Umzug in Laufenburg, 14.11 Uhr

Grenzüberschreitender Umzug in Laufenburg 2019 | Bild: Melanie Dramac

Ein Höhepunkt der Laufenburger Fasnacht ist der grenzüberschreitende Umzug. Knapp 50 teilnehmende Zünfte und Cliquen und Tausende Zuschauer werden entlang der Umzugsstrecke zwischen Andelsbach und Schweizer Marktplatz erwartet.

Montag

Historischer Umzug in Villingen, 09.00 Uhr

Bild: Roland Sigwart

Er ist einer der Höhepunkte der Villinger Fasnet: Der historische Umzug der Narrozunft. Traditionell zieht die Narrozunft am Fasnetmontag ab 09.00 Uhr durch die Villinger Innenstadt.

Großer Fasnachtsmändig-Umzug in Bad Säckingen, 16.00 Uhr

Bild: Julia Becker

Auf der Umzugsstrecke durch die Bad Säckinger Altstadt sind am Montag Hexen, Geister, Dämonen und Kobolde aus der ganzen Region und sogar darüber hinaus unterwegs unterwegs. Angemeldet sind fast 50 teilnehmende Gruppen und Zünfte vom ganzen Hochrhein. Mit Beginn ist um 14.11 Uhr, nach dem Umzug herrscht ab 16.00 Uhr Narrentreiben in der Altstadt.