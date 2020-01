von Daniel Volz

Großer Narrentag des Viererbundes 2020

Termin: Samstag, 25. Januar, und Sonntag, 26. Januar, in Überlingen.

Figuren des Viererbundes vor der Überlinger Stadtsilhouette (von links): Oberndordorfer Hansel, Rottweiler Federahannes, Überlinger Hänsele und Elzacher Schuttig. | Bild: Werner Eckert

„Rebellenzünfte“ oder auch „Narrenadel“ werden die Narrenzünfte aus Elzach, Oberndorf, Überlingen und Rottweil genannt. Sie selbst sprechen vom Viererbund. Seit über 60 Jahren besuchen sie sich nur gegenseitig, besuchen keine anderen Narrentreffen und feiern ihren Narrentag, der alle drei bis vier Jahre in einer der Städte stattfindet. Dieses Jahr bietet der Narrentag in Überlingen unter anderem einen Nachtumzug der vier Zünfte und anschließende Freinacht am Samstag, 25. Januar, und traditionellen Schwerttanz sowie den großen Umzug am Sonntag, 26. Januar. Die Umzüge werden auch vom SWR übertragen (Samstag, 25. Januar, 20.15 Uhr – 21.45 Uhr; Sonntag, 26. Januar, 14.30 Uhr – 17.15 Uhr).

Zähringer Narrentreffen in Fribourg

Termin: Samstag, 25. Januar, und Sonntag, 26. Januar, in Fribourg in der Schweiz.

Mit einer starken Abordnung wird die Villinger Glonkigilde mit vor Ort in Fribourg sein. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Nachdem 2017 das Zähringer Narrentreffen in Villingen-Schwenningen stattfand, gibt sich nun die Stadt Fribourg im Schweizer Üechtland die Ehre, das sechste Treffen dieser Art auszurichten. Mit dabei sind rund 50 Guggenmusiken, Cliquen, Narren und Hexengruppen aus den meisten der zwölf Zähringerstädte der Schweiz und Deutschland. Allein aus Villingen-Schwenningen sind dies 17 Narrenvereine und Musikgruppen, die am Narrentreffen in Fribourg teilnehmen. Auf dem Programm stehen unter anderem musikalische Unterhaltung auf verschiedenen Bühnen am Samstag, 25. Januar, und ein Festgottesdienst, Konzerte sowie ein großer Umzug mit 1500 Musikern und vielen Vereinen und Zünften am Sonntag, 26. Januar.

Narrentage Hattingen

Termin: Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, in Immendingen-Hattingen.

Die Narrengruppe Lege vom Narrenverein Hattingen, mit zahlreichen Kühen und ihren Hirten. | Bild: Jürgen Müller

Zu den Narrentagen zum 60-jährigen Jubiläum des Narrenvereins Hattingen werden viele befreundete Zünfte und tausende Hästräger erwartet. Höhepunkte sind der große Nachtumzug am Freitag, 31. Januar, und der Geburtstagsumzug mit über 50 Zünften und 3700 Hästrägern am Sonntag, 2. Januar.

Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung

Termin: Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, in Donaueschingen-Pfohren.

Sie dürfen bei der Fasnet in Pfohren natürlich nicht fehlen: die Schnufer. | Bild: Roland Sigwart

Die Schnuferzunft lädt zum bunten Narrentreiben: Beim dritten Narrentreffen in Pfohren steigt am Freitag, 31. Januar, nach dem Nachtumzug die Hexennacht in der Festhalle, gefolgt vom bunten Abend am Samstag, 1. Feburar. An beiden Tagen wird im eigens errichteten Pfohrener Narrendorf gefeiert. Abgerundet wird das Narrentreffen am Sonntag, 2. Februar, mit einem großen Festumzug.

Narrentag der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee

Termin: Freitag, 7. Februar, bis Sonntag, 9. Februar, in Eigeltingen.

Die Krebsbachputzer freuen sich auf die Narrentage 2020. | Bild: Susanne Schön

Die Krebsbachputzerzunft begrüßt zum Narrentag mit großen Umzügen an allen drei Tagen des Wochenendes und vielen weiteren Programmpunkten zahlreiche Narren und Zünfte in Eigeltingen. Am Samstag, 8. Februar, geht die Party im Anschluss an den Brauchtumsabend im Festzelt mit der Froschenkapelle Radolfzell weiter.

51. Ringtreffen des Narrenfreundschaftrings Schwarzwald-Baar-Heuberg

Termin: Freitag, 7. Februar, bis Sonntag, 9. Februar, in Tuttlingen-Nendingen.

Zünfte des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg e.V. | Bild: Olaf Michel (Archiv)

Am Freitag, 7. Februar, und Samstag, 8. Februar, findet in Nendingen jeweils ein Brauchtumsabend mit Häsvorstellungen des Narrenfreundschaftrings und der Gastzünfte statt, der Samstagnachmittag gehört den Kindern. Höhepunkt des Wochenendes ist das große Ringtreffen mit Festgottesdienst und Umzug am Sonntag, 9. Februar. Musikalisch untermalt wird das Treffen unter anderem durch verschiedene Guggenmusiken.

Landschaftstreffen der VSAN Oberschwaben-Allgäu

Termin: Samstag, 8. Februar, und Sonntag, 9. Februar, in Baienfurt.

Verschiedene Masken der Narrenzunft „Henkerhaus“ aus Baienfurt. | Bild: Markus Vonberg

Das VSAN-Narrentreffen der Landschaft Oberschwaben-Allgäu wird dieses Jahr von der Narrenzunft Henkerhaus in Baienfurt ausgerichtet. Nach dem Narrenbaumsetzen und Brauchtumsvorführungen auf dem Marktplatz geht es am Samstag, 8. Februar, weiter in die lange Narrennacht mit Monsterkonzert der Lumpenkapellen und Guggenmusiken. Der Sonntag, 9. Februar, steht im Zeichen des Narrensprungs, mit anschließendem Ausklang in der Halle, in den Zelten und Gaststätten.

40. Kleggau-Narrentreffen in Hohentengen am Hochrhein

Termin: Samstag, 8. Februar, und Sonntag, 9. Februar, in Hohentengen am Hochrhein.

Die Narrenzunft Bohnenviertel Hohentengen mit Loki und Trülli in ihrem Jubiläumsjahr. Am 8. und 9. Februar ist sie Ausrichter des 40. Kleggaunarrentreffens. | Bild: Lukas Sträsler

Die Hohentengener Bohnenviertelnarren laden zum großen Narrentreffen ein, mit Freinacht am Samstag, 8. Februar, und großem Fasnachtsumzug am Sonntag, 9. Februar, zu dem 3200 Hästräger erwartet werden. An beiden Tagen herrscht närrisches Treiben im Dorf mit Party, Musik und fasnächtlicher Stimmung.

OHA-Treffen der OHA-Narrenbruderschaft

Termin: Freitag, 14. Februar, bis Sonntag, 16. Februar, in Ostrach.

Die Riedhexen der Bauzemeck-Zunft freuen sich auf das OHA-Treffen in Ostrach. | Bild: Rauscher

Vier Mitgliedszünfte der OHA-Narrenbruderschaft und viele befreundete Narrenzünfte nehmen am närrischen Treffen in Ostrach teil. Am Freitag, 14. Februar, und Samstag, 15. Februar, heißt es jeweils Partynacht im Festzelt, am Sonntag, 16. Februar, findet der große OHA-Narrensprung statt. Eine Messe für Narren und das Stellen des Narrenbaums runden das Festwochenende ab.

Seenarrentreffen 2020

Termin: Freitag, 14. Februar, bis Sonntag, 16. Februar, in der Reichenau-Waldsiedlung.

Der Pfaffenmooser wurde in der Waldsiedlung wieder am 11.11. aus dem Siedlerwald gelockt zur Eröffnung der Fasnacht, die diesmal deutlich größer ausfallen wird als sonst. Denn erstmals richtet der örtliche Narrenverein das Seenarrentreffen der Bodanrückzünfte aus. | Bild: Thomas Zoch

Der Narrenverein Die Pfaffenmooser der Reichenau-Waldsiedlung lädt zu fasnächtlicher Stimmung ein. Los geht es am Freitag, 14. Februar, mit dem Jubiläums-Brauchtumsabend 50 Jahre Pfaffenmooser in der Pfaffenmooshalle. Höhepunkt ist der Sonntag, 16. Februar, mit Narrenmesse, Seenarren-Umzug mit bis zu 30 Zünften und anschließendem Narrentreiben in der Halle, in Besenwirtschaften und Zelten.

33. Schlüchttalnarrentreffen

Termin: Samstag, 15. Februar und Sonntag, 16. Februar, in Ühlingen-Birkendorf.

Seit 50 Jahren treiben die Stiegele Chatzen in Ühlingen ihr närrisches Unwesen und freuen sich auf das Jubiläum mit Schlüchttalnarrentreffen am 15./16. Februar. | Bild: Werner Steinhart

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Narrenzunft Stiegele Chatz Ühlingen wird der Anlass mit Narrenbaum stellen, Narrenmesse, Narrendorf, Umzug und lustigem Narrentreiben gebührend gefeiert.

40 Jahre Kuhsattler Hohenfels

Termin: Freitag, 14. Februar bis Sonntag, 16. Februar, in Hohenfels.

Ein Gruppenbild der Kuhsattler aus dem Jahr 1986. | Bild: Kuhsattler

Die Kuhsattler begehen ihr 40. Jubiläum mit einer großen Jubiläumsfasnet mit Nachtumzug am Freitag, 14. Februar, Guggenmusiktreffen und Narrenbaum stellen am Samstag, 15. Februar, sowie einem Umzug mit 56 Zünften am Sonntag, 16. Februar.

Narrentreffen Schwerzen

Termin: Sonntag, 16. Februar, in Wutöschingen-Schwerzen.

Die Schwerzener Gwaagengruppe und die Trommlergarde beim Narrentreffen im vergangenen Jahr. | Bild: Sandra Holzwarth

Jedes Jahr am Sonntag vor Fasnacht wird Schwerzen zur Narrenhochburg. Tausende Narren und Besucher feiern am Sonntag, 16. Februar, eine traditionelle alemannische Straßenfasnacht mit riesigem Umzug, zahlreichen Buden, Straußwirtschaften, Bars und viel Fasnachtsmusik.

Fuhrmannstag Dittishausen mit „Wettklöpfen„

Termin: Sonntag, 16. Februar, in Löffingen.

Aus Löffingen besuchen gleich mehrere Gruppen die Geißenzunft in Dittishausen zum Fuhrmannstag am 16. Februar, darunter auch die Löffel-Guggis. | Bild: Gerold Bächle (Archiv)

Zum großen Maskenträgerumzug der Geißenzunft Dittishausen werden am Sonntag, 16. Februar, um die 50 Gruppen erwartet, mit anschließendem „Wettklöpfen“ und närrischem Treiben im ganzen Ort.