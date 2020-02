von sk

Die Narren sind los! Vom Bodensee über den Schwarzwald bis zum Hochrhein feiern die Hästräger. Wir zeigen, was wo passiert!

Kreis Konstanz

Ho Narro! Heute spielt sich das Konstanzer Leben hauptsächlich auf der Gass‘ ab. Vom Wecken bis zur Straßenfasnacht: So läuft der Schmotzige Dunschtig in Konstanz.

konstanz Das ist der Schmotzige Dunschtig in Konstanz in Wort und Bild

Bereits am Mittwochabend startete Konstanz mit dem Butzenlauf in die Fasnacht. 1500 Hästräger und Mitglieder von Musikgruppen präsentierten sich.

Konstanz So startet Konstanz mit dem Butzenlauf in die Fasnacht

In Radolfzell zogen die Narren beim traditionellen Hemdglonker am Abend vor dem Schmotzigen Dunschtig mit Nachthemd und Zipfelmütze durch die Altstadt.

Radolfzell So schön war der Hemdglonkerumzug in Radolfzell – mit Videos!

Am Donnerstag dann die endgültige Machtübernahme: Zunächst waren die Narrizella an der Reihe, anschließend die Froschenzunft. Mehrere hundert Narren verfolgten das Ganze.

Radolfzell Bilder von der Machtübernahme in Radolfzell auf dem Marktplatz

Stockach steht heute ganz im Zeichen des Narrengerichts. In diesem Jahr muss sich Cem Özdemir als Beklagter vor dem Gericht verantworten. Ihm zur Seite steht Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Zeuge.

Stockach Cem Özdemir beim Empfang in Stockach: „An der Fasnacht hat Rassismus keinen Platz"

Stockach Cem Özdemir ist da! Die Bilder zum Empfang des Beklagten beim Narrengericht in Stockach (1)

Hilzingen Bilder vom Rauthaussturm in Hilzingen

Auch in Moos und Hilzingen wurden die Rathäuser gestürmt.

Moos Bilder vom Rathaussturm in Moos

Stockach Die besten Bilder vom Umzug am Schmotzigen Dunschtig in Stockach

In Gottmadingen boten die Gerstensäcke und der entmachtete Schultes einen unterhaltsamen Narrenstreich.

Gottmadingen Mit Klingers Bürgerbus raus aus dem Chaos: Bilder vom Gottmadinger Narrenstreich

In Rielasingen-Worblingen übernahmen die Narren die Macht. Schultes Ralf Baumert musste sich vor dem Narrengericht für das Buschaos verantworten.

Rielasingen-Worblingen Bilder vom närrischen Treiben in Rielasingen

Bodenseekreis

Der Gumpige läutet auch in Friedrichshafen für viele die schönste Zeit im Jahr erst so richtig ein. Wir sind den ganzen Tag über mit der Kamera auf dem Häfler Rathausplatz mit dabei: Von den ersten Schunklern bis zum Rathaussturm.

Friedrichshafen Die Narren sind los: So lief der Rathaussturm am Gumpigen in Friedrichshafen – mit vielen Bildern und Videos

Friedrichshafen Alle Macht den Narren: Alle Bilder vom Rathaussturm in Friedrichshafen (1)

So mancher Narr in der Region war am Schmotzigen deutlich früher wach als die Sonne, die heute ebenfalls die Narrenkappe auf hat. Von Markdorf und Bermatingen, über Deggenhausertal und Kluftern: Wir begleiten Sie von morgens an durch den Tag.

Auch in Überlingen haben die hohen Tage der Fastnacht begonnen. Vom Wecken vor Sonnenaufgang, bis zum Wieberjuck am Abend nehmen wir Sie mit auf närrische Reise, zeigen Fotos von der Schüler- und Rathausbefreiung, vom Kindergartenumzug, vom Narrenbaumstellen und noch viel mehr.

Überlingen Hallo, ihr Narrenfreunde!: So läuft der Schmotzige Donnerstag in Überlingen

Die Narrengesellschaft Immenstaad hat am schmotzigen Dunschtig nicht nur die Schüler aus ihrem Joch befreit und Bürgermeister Henne entmachtet, sondern auch eine prachtvolle Prinzenhochzeit gefeiert.

Immenstaad Alle Bilder vom schmotzigen Dunschtig in Immenstaad

Die Hagnauer Narren stürmten gemeinsam mit den Kinder und Schülern das Rathaus. Bürgermeister Volker Frede wurde trotz seiner Verkleidung als Mozart erkannt und musste kapitulieren.

Hagnau Bilder von der Schülerbefreiung und vom Rathaussturm in Hagnau

Schwarzwald-Baar-Kreis

Auch in Donaueschingen wird gefeiert. Wir halten den Narrenfesttag in vielen kleinen Geschichten fest.

Donaueschingen Von der Früh bis in die Nacht: Der Schmotzige Donnerstag in Episoden und aller Pracht

In Villingen hat die Stadtharmonie die SÜDKURIER-Redaktion gestürmt. Bilder und Videos finden Sie hier.

VS-Villingen Wie die Stadtharmonie am Schmotzigen Donnerstag die SÜDKURIER-Redaktion in der Bickenstraße stürmt

Mit dem Kinderumzug gehen die hohen Tage der Villinger Fasnet in die erste Runde. Tausende große und kleine Narren machen den Umzug zu einem besonderen Erlebnis. Wir übertragen den Umzug live.

VS-Villingen Der große Kinderumzug in Villingen in voller Länge zum Nachsehen

Ein Landrat im Schwarzwalddirndl und Kreisbeschäftigte als Tischkickerfiguren – beim Sturm der Villinger Hexen auf das Landratsamt war allerhand geboten.

Villingen-Schwenningen Der Bollenhut ist neue Dienstkleidung: Villinger Hexen stürmen das Landratsamt

Was läuft an lustigen Ideen und schräger Musik in den Dörfern? In den Bräunlinger Ortsteilen zeigen die Narren einiges!

Bräunlingen Fantasie und gute Laune: In den Bräunlinger Ortsteilen geben die Narren richtig Gas

Auch in Blumberg sind die Narren unterwegs. Die Bilder vom Tag finden Sie hier.

Blumberg Bilder der Narrensamenbefreiung in der Blumberger Werkrealschule

Blumberg Blumberger Narren befreien den Sophie Scholl Kindergarten und die Realschule

Blumberg Bilder der Machtübernahme am Blumberger Rathaus

Musik statt Mathe hieß es in St. Georgen, als die Schulen gestürmt wurden - wir zeigen die Bilder.

St. Georgen Musik statt Mathe: An den St. Georgener Schulen sind die Narren los

Schulbefreiung, Rathaussturm, Frauenfasnacht: In Tennenbronn hatten am Schmutzigen Dunschtig die Narren das Sagen. Die besten Bilder zeigen wir Ihnen hier.

Tennenbronn Alle Bilder zum Schmutzigen Dunschtig in Tennenbronn

Traditionell ist auch Gutmadingen am Schmutzigen Dunschtig fest in Narrenhand. Sehen Sie hier alle Bilder vom Narrenempfang der Firma „psg“.

Gutmadingen Alle Bilder vom großen Narrenempfang der Firma „psg" in Gutmadingen

Hochrhein

Volles Programm für die Waldshuter und Tiengener Narren: Wecken, Befreiung von Kindergärten, Schulen und Behörden, Heringsessen, Kinderumzug, Auswerfen und vieles mehr stehen am Schmutzigen Donnerstag auf dem Plan. Wir begleiten den Tag.

Waldshut-Tiengen Der Schmutzige Donnerstag in Waldshut-Tiengen: Wir zeigen Ihnen die schönsten Bilder und Videos vom närrischen Treiben

Und so feiern Bad Säckingen und die Region den dritten Faissen: Die Bilder und Videos gibt es hier.

Bad Säckingen/Region Dritter Faissen in der Region: Die Wiiber sind los!

Auch in Görwihl schlossen die Narren das Rathaus - und schenkten Bürgermeister Carsten Quednow ein Toilettenkleid und einen klimaneutralen Auspuff.

Görwihl Alle Bilder vom Rathausschließen in Görwihl

In Küssaberg übernahmen die Narren in den frühen Morgenstunden die Macht. Impressionen aus der Gemeinde gibt es hier.

Küssaberg Bilder vom Schmutzigen Donnerstag in Küssaberg

Mehrere Hundert Narren waren am Schmutzigen Donnerstag auch in Jestetten und Altenburg unterwegs.

Altenburg Bilder vom Schutzigen Donnerstag in Jestetten und Altenburg

Linzgau

In Pfullendorf hat Bürgermeister Thomas Kugler bis Aschermittwoch Sendepause. Die Stegstrecker übernahmen am Schmotzigen Dunschtig die Macht über die Linzgaustadt.

Pfullendorf Bürgermeister abgesetzt: So schön war der Rathaussturm in Pfullendorf in Bildern und Videos

Auch in Wald eroberten die Narren am Schmotzigen Dunnschtig das Rathaus.