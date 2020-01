CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sieht keinen verfrühten Wahlkampf im Land aufziehen. «Das ist ein Scheinkonflikt, der aktuell überhaupt nicht existiert. Er wird einseitig herbeigeredet», sagte Reinhart der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Wer will denn momentan Wahlkampf? Wir haben noch 14 Monate bis zu Landtagswahl!» Man arbeite derzeit in der grün-schwarzen Koalition sehr konstruktiv zusammen und habe gerade erst kontroverse Themen gelöst - das zeige etwa der verabschiedete Doppelhaushalt. «Ich kann das, was hier prophetisch als Scheinkonflikt in den Raum gestellt wird, überhaupt nicht erkennen.»