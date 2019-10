Der 1. FC Heidenheim muss im Zweitligaspiel beim Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden auf den Offensivspieler Denis Thomalla verzichten. Der 27 Jahre alte Fußballprofi hat Probleme an der Hüfte und fällt aus, erklärte FCH-Trainer Frank Schmidt am Freitag. Bis auf Thomalla und den Langzeitverletzten Maximilian Thiel kann Schmidt in der Partie beim Tabellenletzten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) jedoch auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.