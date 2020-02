von sk

Am Ende schien es nur noch eine Frage der Zeit gewesen zu sein: Auch Baden-Württemberg hat am Dienstagabend seinen ersten Coronavirus-Kranken gemeldet. Laut Gesundheitsamt handelt es sich bei dem Kranken um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, der sich vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt hat.

Wie kann sich der Einzelne schützen?

Das Robert-Koch-Institut und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben Webseiten für aktuelle Informationen und Tipps eingerichtet. Die empfohlenen Schutzmaßnahmen sind die gleichen wie in jeder Grippesaison. Wie man sich schützen kann, woran man eine Infektion erkennt und an welche Stellen man sich wenden kann, haben wir hier zusammengefasst.

Coronavirus Wie kann ich mich gegen das Coronavirus schützen? Brauche ich einen Mundschutz? Die wichtigsten Fragen im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Wie bereiten sich Behörden und Krankenhäuser in der Region vor?

In der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein gibt es noch keine bestätigten Fälle. Die Behörden, Krankenhäuser, Hochschulen und Firmen sind dennoch in Alarmbereitschaft. So laufen die Vorbereitungen im Landkreis Konstanz.

Kreis Konstanz Coronavirus hält Viele in Atem: Wie das Landratsamt Konstanz, das Krankenhaus und die Hochschulen eine Epidemie im Landkreis vermeiden wollen Das könnte Sie auch interessieren

Die Jäger des Coronavirus sitzen in Singen

Auch wenn es derzeit noch keinen bestätigten Fall in der Region gibt: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Corona-Viren den Weg nach Singen finden. Den hier steht eines der wenigen Labore in Süddeutschland, dass einen Test auf die Erkrankung entwickelt hat und verdächtige Proben untersucht. Ein Rundgang durch das Hochsicherheitslabor:

Gesundheit Die Jäger des Coronavirus sitzen in Singen: Hier werden die verdächtigen Proben aus Südbaden untersucht Das könnte Sie auch interessieren

Leere Regale als Zeichen von Hamsterkäufen?

Ein SÜDKURIER-Leser hat in Konstanz leere Konserven-Regale im Supermarkt entdeckt und vermutet, dass es wegen Corona bereits zu ersten Hamsterkäufen kommt. Warum dieser Eindruck täuscht:

Konstanz Leere Regale im Supermarkt: Dennoch keine Corona-Hamsterkäufe in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Die Firmen in der Region schränken Geschäftsreisen stark ein

Viele Unternehmen der Region haben intensive Geschäftsbeziehungen nach Norditalien, wo derzeit das Coronavirus stark grassiert. Doch berufliche Reisen beispielsweise in die Lombardei schränken manche Firmen derzeit stark ein. Ein Blick auf die großen Arbeitgeber in die Region:

Wirtschaft Dienstreisen stark eingeschränkt: ZF, IMS Gear und andere regionale Firmen reagieren auf Corona-Ausbruch Das könnte Sie auch interessieren

Masken im Land fast ausverkauft – doch viele sind auch wirkungslos

Aus Angst vor dem Coronavirus kaufen viele Menschen Atemschutzmasken. Erste Anlaufstelle ist meist die Apotheke. Die Folge: Masken sind in Baden-Württemberg bereits Mangelware. Dabei hält der Apothekerverband viele für wirkungslos.