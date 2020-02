Nach dem Bekanntwerden von vier Coronavirus-Infektionen in Baden-Württemberg behalten die Gesundheitsbehörden im Südwesten die Patienten genau im Blick - und deren Kontaktpersonen, also Familie, Freunde und Kollegen.

Am Mittwochabend hatte das Gesundheitsministerium den vierten Fall im Südwesten mitgeteilt - ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Rottweil habe sich infiziert. Der Mann habe sich nach seiner Rückkehr aus dem italienischen Codogno wegen der typischen grippeähnlichen Symptome beim örtlichen Gesundheitsamt gemeldet, hieß es vom Ministerium.

Region Coronavirus in Baden-Württemberg angekommen: Was Sie jetzt wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Er werde nun in einem Krankenhaus betreut und isoliert von anderen Patienten behandelt. Seine Ehefrau, die mit ihm gereist war, und sein Kind sind laut Ministerium negativ getestet worden. Sie blieben in „häuslicher Absonderung“. Sobald eine der Kontaktpersonen Symptome entwickelt, wird sie den Angaben zufolge ebenfalls in einem Krankenhaus isoliert.

25-Jähriger aus dem Landkreis Göppingen war "Patient Null"

Bei dem sogenannten Patienten Null - dem ersten bekanntgewordenen nachgewiesenen Fall - handelt es sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Göppingen. Seine Infektion war am Dienstagabend bekannt geworden. Der Mann hatte sich vermutlich bei einem Italien-Urlaub vergangene Woche infiziert.

Am Mittwoch teilte das Universitätsklinikum Tübingen dann zwei weitere Fälle im Südwesten mit: die 24 Jahre alte Reisebegleitung des 25-Jährigen aus dem Italien-Urlaub und deren Vater, ein Oberarzt in der Pathologie am Tübinger Universitätsklinikum. Beide stehen auf der Liste der Kontakte des 25-Jährigen aus den vergangenen Tagen.

Noch am selben Tag wurde dann der vierte Fall bekannt. Den beiden Tübinger Patienten und dem Mann in Göppingen ging es am Mittwoch laut den Behörden gut. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) bemühte sich vor Bekanntwerden der neuen Fälle darum, Ruhe zu verbreiten.

Gesundheit Wegen Coronavirus: Masken-Engpass im Land – doch viele davon sind wirkungslos Das könnte Sie auch interessieren

„Es gibt nach wie vor keinen kursierenden Virus bei uns“, sagte er. Die Krankenhäuser seien vorbereitet, es sei aber noch alles unter Kontrolle, der Weg des Erregers im Südwesten könne nachgezeichnet werden. Auch die Tübinger Mediziner gaben sich überzeugt, den Erreger isoliert und die Ansteckungsgefahr in den Griff bekommen zu haben.

Bislang sind laut Ministerium 13 Kontakte des erkrankten 25-Jährigen aus dem Kreis Göppingen bekannt und informiert, darunter die junge Frau aus Tübingen und eine italienische Freundin des Paares. Problematisch könnte noch ein Kinobesuch des Mannes mit einem Bekannten im bayrischen Neu-Ulm sein. Laut Landratsamt saßen am Samstagabend insgesamt 138 Menschen im Saal.

Weitere Infektionsfälle in Deutschland

Das neuartige Coronavirus breitet sich nicht nur in Baden-Württemberg weiter aus. In Nordrhein-Westfalen wurden mindestens drei weitere Ansteckungsfälle bestätigt.

Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums wurden drei weitere Menschen im Kreis Heinsberg positiv auf das Coronavirus getestet. Die drei Infizierten hatten Kontakt zu einem Ehepaar, dessen Ansteckung bereits zuvor nachgewiesen worden war. Wegen der neu nachgewiesenen Fälle will der Krisenstab des Kreises Heinsberg nun alle Besucher einer Karnevalsveranstaltung erfassen, die das erkrankte Ehepaar besucht hatte.

Die Stadt Mönchengladbach teilte ihrerseits mit, die Coronavirus-Infektion sei bei einem Arzt festgestellt worden, der in einem dortigen Krankenhaus tätig sei. Der Mann befinde sich in häuslicher Quarantäne. Der Mediziner wohnt nach diesen Angaben im Kreis Heinsberg. Es war zunächst unklar, ob der Arzt zu dem vom Gesundheitsministerium genannten drei neu bestätigten Infektionsfällen gehörte oder es sich bei ihm um einen vierten Fall handelte.

Das sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Mittwoch, Deutschland stehe "am Beginn einer Coronavirus-Epidemie". Es gebe eine "neue Qualität" der Ausbreitung. Sie besteht laut Spahn darin, dass die Infektionsketten teils nicht mehr nachvollziehbar seien. Reisebeschränkungen oder ein generelles Verbot von Großveranstaltungen halte er zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht für verhältnismäßig, sagte der Minister,

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren am Mittwoch erstmals mehr neu bestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus bekanntgegeben worden als innerhalb der Volksrepublik, von der die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte. Außerhalb Chinas wurden mittlerweile insgesamt mehr als 3000 Infizierte und mehr als 40 Todesopfer in etwa 40 Ländern registriert.

(dpa)