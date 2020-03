Das baden-württembergische Kultusministerium wehrt sich gegen Vorwürfe, Schulen und Kitas nach Ende der Fastnachtsferien nicht rechtzeitig über Maßnahmen zum Schutz vor einer Verbreitung des Corona-Virus informiert zu haben. „Wir haben bereits am Freitag alle Schulen und Kitas im Land umgehend informiert und zusätzlich am Wochenende durchgehend telefonische Erreichbarkeit gewährleistet“ sagte Sprecherin Christina Sattler dem SÜDKURIER am Montag. „Das Kultusministerium war erreichbar. Was die Maßnahmen angeht, hat sich im Vergleich zum Freitag nichts an den Empfehlungen geändert. Neue Informationen gibt es, sobald es einen Anlass dazu gibt.“

Rechtzeitig informiert

Das Kultusministerium hatte bereits in der vergangenen Woche empfohlen, dass alle Personen vorerst zu Hause bleiben und den Schul- oder Kitabetrieb meiden sollten, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sind. Dies gelte unabhängig von eigenen Krankheitssymptomen.

Der baden-württembergische Philologenverband sieht unterdessen aber gravierende Probleme bei der Umsetzung der von Gesundheitsexperten geforderten Hygienemaßnahmen: Viele Schulen seien gar nicht so ausgestattet, dass sie einfache Präventionsmaßnahmen umsetzen könnten. „Schulen müssen in die Lage versetzt werden, die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts einzuhalten“, sagte Ralf Scholl, Landesvorsitzender des Gymnasiallehrerverbandes.

Weder Seife noch warmes Wasser

So sei das geforderte gründliche Händewaschen mit warmem Wasser und Seife vielerorts gar nicht möglich. „Auf den meisten Schultoiletten stehen in der Regel weder warmes Wasser noch ausreichend Seife zur Verfügung. Häufig sind entweder elektrische Handtrockner im Einsatz, die die Keime per Gebläse in der Luft verteilen, oder Papiertücher, die viel zu häufig nach kürzester Zeit aufgebraucht sind, oder alternativ waschbare Stoff-Handtücher auf Rollen. Desinfektionsmittel für die Hände gibt es nur an den wenigsten Schulen“, kritisierte der Philologenverband. Das heißt, die Hausmeister müssten sich während des Schultags darum kümmern und der Schulträger das Material in ausreichender Menge zur Verfügung stellen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Sprecherin des Kultusministeriums bestätigt unterdessen auf Anfrage, dass diese Problematiken auftreten könnten. „Da müssen die Schulträger vor Ort Abhilfe schaffen“, sagte sie. Die kommunalen Landesverbände seien bereits mit den Schulträgern deswegen im Gespräch.

Lehrer und Erzieher verunsichert

Offenbar herrscht unter den Lehrkräften und Erziehern selbst erhebliche Unsicherheit. Die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Doro Moritz, hatte am Montag gegenüber dem SWR von Rückmeldungen verängstigter Lehrkräfte gesprochen, die sie am Wochenende per Mail erreicht hätten. Vereinzelt sei von „extremer Angst“ und von einer „Katastrophenlage“ in Baden-Württemberg geschrieben worden.

„Die Kirche im Dorf lassen“

„Das hat mich angesichts der Situation doch überrascht“, sagte Moritz und empfahl, „die Kirche im Dorf zu lassen“. Die GEW-Landesvorsitzende hält jedenfalls nichts davon, alle Schulen oder Kitas im Land vorsichtshalber schließen zu lassen.

Auch das Kultusministerium stellt klar: Wer sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat und keinen Kontakt zu einem Infizierten hatte, muss derzeit keine über die üblichen Hygieneempfehlungen hinausreichenden speziellen Vorsichtsmaßnahmen treffen. „Diese Personen können uneingeschränkt am Schul- oder Kitabetrieb teilnehmen“ – das bleibt auch am Montag nach den Ferien die offizielle Linie des Kultusministeriums.