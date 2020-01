Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Coronavirus aus China auch den Süden Baden-Württembergs erreicht. Bisher gibt es aber keinen Fall, der offiziell bestätigt wurde. Doch das war lange unklar. Denn bei einem Patienten im Rottweiler Helios Spital wurde erst am späten Donnerstagnachmittag klar, dass er den Erreger nicht in sich trägt.

Mit Atemwegserkrankung in Quarantäne

Wie Kliniksprecherin Andrea Schmider auf Nachfrage des SÜDKURIER mitteilt, wurde der Patient am Mittwochabend mit einer Atemwegserkrankung aufgenommen. Er kam umgehend in Quarantäne. Man habe Blutproben an das Landesgesundheitsamt nach Stuttgart geschickt und dann das negative Corona-Ergebnis erhalten.

Fälle wie diese verunsichern Menschen – auch in der Region. Ein Beispiel liefert eine WhatsApp-Nachricht, die sich am Donnerstagmorgen wie ein Lauffeuer auf sämtlichen Smartphones verbreitet.

„Es gibt keinen Verdachtsfall auf eine Erkrankung mit dem Coronavirus im Landkreis“

Dem Verfasser zufolge habe sich angeblich eine Person aus Singen mit dem Coronavirus angesteckt. Der SÜDKURIER prüft die Mitteilung und fragt beim Gesundheitsamt nach. „Es gibt keinen Fall und keinen Verdachtsfall auf eine Erkrankung mit dem Coronavirus im Landkreis Konstanz„, sagt Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes.

Die WhatsApp-Mitteilung entpuppt sich wahrscheinlich als Fake News. Obwohl Restzweifel bleiben. Denn es ist – zumindest theoretisch – möglich, dass die behandelnde Ärztin des vermeintlichen Corona-Erkrankten den Fall noch nicht an das Gesundheitsamt weitergeleitet hat, obwohl sie dazu verpflichtet ist.

Verfasser richtet sich an Kollegen

Die WhatsApp-Nachricht vom Donnerstagmorgen sieht echt aus. In einer Rundmail an Kollegen weist eine Person auf den vermeintlichen Corona-Fall hin. Medizinische Fachangestellte hätten bereits klare Anweisungen erhalten, wie sie mit weiteren Patienten umgehen. „Damit Sie auch im Fahrdienst gerüstet sind, anbei eine Handlungsanweisung“, so der Verfasser der Nachricht. Der SÜDKURIER versucht den Autor zu erreichen – leider erfolglos.

Diese Nachricht wurde an viele WhatsApp-Nutzer verschickt.

Andrea Jagode vom Hegau-Bodensee-Klinikum glaubt nicht, dass an der Mitteilung etwas dran ist. Denn bei einem Verdacht auf Coronavirus-Erkrankung „müssen Ärzte es dem Gesundheitsamt unverzüglich melden“, sagt sie. Noch am Donnerstagmittag konferierten die Krankenhäuser im Landkreis gemeinsam mit dem Gesundheitsamt. Auch hier war eindeutig: „Es gibt keinen Verdacht, dass sich jemand im Kreis ansteckte“, so Jagode.