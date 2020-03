von Susanne Hogl

Das ist bislang einmalig: Knapp 20.000 Wahlberechtigte gibt es im bayerischen Lindau, und die konnten bei der Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters am Sonntag ausschließlich per Briefwahl ihre Stimmen abgeben. Möglich machte dies ein Beschluss des Bayerischen Innenministeriums in Zeiten von Corona.

Richterin gewinnt gegen Rechtsanwalt

Zur Wahl stand neben der 36-jährigen Lindauer Richterin Claudia Alfons (FDP, Lindau Initiative und Bürgerunion) der 35-jährige Lindauer Rechtsanwalt Mathias Hotz (CSU, Freie Bürgerschaft Lindau und Junge Aktive Lindau). Aber selbst am Wahltag hatten nicht alle Wahlberechtigten ihre Briefwahlunterlagen per Post erhalten. Bei der Stadt konnte man sich nicht erklären, warum diese Sendungen, die am Montag der Post übergeben worden waren, nicht bei allen Wahlberechtigten ankamen. Nach Aussagen des bayerischen Innenministeriums sieht man derzeit keine Gründe für eine mögliche Wahlanfechtung. Fest steht aber inzwischen, dass Claudia Alfons 52,7 Prozent der Stimmen die Wahl gewonnen hat und Mathias Hotz auf 47,3 Prozent der Wählerstimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,1 Prozent.

Viele Fragen sind noch offen

„Wir haben alle Briefwahlunterlagen am Montag, dem 24.3. der Post übergeben, wir wissen nicht, warum nicht alle die Briefe erhalten haben“, erklärte Stadtsprecher Jürgen Widmer. Auch Wahlleiterin Tanja Bohnert, Leiterin des Bürger- und Rechtsamtes, kann sich keinen Reim darauf machen: „Wir wissen derzeit nicht, wie viele Wahlberechtigte keine Briefwahlunterlagen erhalten haben. Die meisten Unterlagen fehlen wohl auf der Insel“, so Bohnert im Gespräch mit dieser Zeitung. Damit auch die Bürger, die keine Unterlagen erhalten hatten, wählen konnten, hatte das Wahlamt der Stadt am Samstag eine Stunde und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Nur mit Eidesstattlicher Erklärung

Wer wählen wollte, musste eine Eidesstattliche Erklärung abgeben, dass die beantragten Briefwahlunterlagen nicht per Post angekommen seien. „Ich habe am Samstag drei Mal bei der Stadt angerufen, bis mir jemand erklären konnte, wann und wie ich zu meinen Briefwahlunterlagen komme. Ich denke, dass viele ältere Menschen damit überfordert waren oder von der Möglichkeit gar nichts wussten“, so Isis Schrank, die mit ihrem Partner am Sonntag extra zur Stadtverwaltung gekommen war, um doch noch wählen zu können. Kommuniziert wurde diese Möglichkeit, trotz fehlender Unterlagen wählen zu können, vom Stadtsprecher über das soziale Netzwerk Facebook, auf der Homepage der Stadt und in den lokalen Medien. Laut OB-Kandidatin Claudia Alfons hätten bei ihr schon einige Bürger angerufen und erwogen, die Wahl anzufechten. Alfons selbst hatte im Gespräch am Samstag erklärt, das Ergebnis der Wahl abzuwarten und dann über eine mögliche Wahlanfechtung entscheiden zu wollen. Im ersten Wahlgang trennten Claudia Alfons und Mathias Hotz gerade einmal 16 Stimmen. Hotz war am Sonntag nicht zu erreichen.

Vereinbarung mit der Post

Beim Bayerischen Innenministerium hieß es auf Anfrage des SÜDKURIER: „Das Innenministerium hat mit der Deutschen Post vorsorglich abgestimmt, dass sie ihre rund 20 000 Briefkästen am Samstag, 28. März, nach 18 Uhr nochmals in einer Sonderleerung leeren und alle Wahlbriefe im Laufe des Sonntages rechtzeitig vor 18 Uhr den Städten und Gemeinden zustellen wird.“ Die Stadt wies auf ihrer Website sowie in ihren Pressemeldungen auf diese Möglichkeit hin. Auch konnte man Wahlbriefe am Sonntag in die Briefkästen der Verwaltung einwerfen.