Stuttgart Sehbehinderter Mann von Polizisten in Stuttgart verletzt

Ein 76-Jähriger sehbehinderter Mann ist von Polizisten bei einem Einsatz in Stuttgart verletzt worden. Der Mann sei plötzlich aufgetaucht, als Beamte in der Landeshauptstadt gerade einen Einsatz beendeten, teilte die Polizei in Stuttgart am Dienstag mit. Dabei habe «der offensichtlich stark sehbehinderte Senior» seinen Blindenstock mit «besonders weit ausladenden Bewegungen» vor sich geführt, hieß es in der Mitteilung. Ein Polizist habe ausweichen müssen, um nicht am Bein getroffen zu werden.