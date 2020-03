Das Corona-Virus ist global aktiv und weltweit unbeliebt. Nur die Reaktionen darauf sind ganz unterschiedlich. Die Schweiz untersagt Zusammenkünfte mit mehr als 1000 Gästen. Im Aargau geht es noch schärfer her: Veranstaltungen ab 150 Teilnehmern sind dort geblockt – also jeder anständige runde Geburtstag, jede Dorfhochzeit. Auf der anderen Seite des Rheins feiern die badischen Orte fröhlich ihre Fasnacht. Die protestantische Buurefasnacht findet dort mit Pauken und Trompeten statt. Wahrscheinlich wird sich mancher Eidgenosse schunkelnd einreihen, der sonst in Basel den Morgenstraich besucht hätte.

Die geteilte Reaktion auf das Virus zeigt, wie verschieden beide Länder denken: Die Schweizer setzen extrem auf Sicherheit und kaufen regalweise Nudeln ein – gerne im dütschen Supermarkt. In Südbaden feiert man, was zu feiern ist. Vor dem importierten Virus wird keinem bange. Narren sind nicht unbedingt vernünftig, aber lebensfroh und weniger ängstlich. Das hilft.