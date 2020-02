Noch sind es in Baden-Württemberg nur eine Handvoll Infizierte. Doch der Wirbel um sie ist immens: Familie, Freunde und Kollegen stehen unter Beobachtung, werden vom Rest der Bevölkerung abgesondert. Von den Verdachtsfällen ganz zu schweigen. Wie soll das erst werden, wenn die Ansteckungszahlen in die Dutzende, gar Hunderte gehen? Sollen dann jeweils ganze Firmen dichtmachen, weil ein Kollege erkrankt ist? Da würde ganz schnell auch die deutsche Wirtschaft ziemlich hohes Fieber kriegen.

Spätestens dann sollte geklärt sein, ob solche Abschottungsmaßnahmen wirklich sein müssen – mit anderen Worten: Wie gefährlich Corona wirklich ist. Noch immer wissen wir zu wenig über den neuartigen Erreger. Was wir wissen, ist: An der ganz gewöhnlichen Grippe sterben jedes Jahr 20 000 Menschen in Deutschland. Bei der Grippe käme aber kein Mensch darauf, Betriebe zu schließen. Und Corona scheint in den allermeisten Fällen nicht schwerer zu verlaufen.