Nach dreijährigem Streit und monatelangem Tauziehen um einzelne Formulierungen haben Grünen und CDU eine Einigung über das Bleiberecht von integrierten Flüchtlingen erzielt. Wirtschaft, Handwerk und viele Unternehmer im Land hatten dies mit Nachdruck gefordert, um Mitarbeiter vor Abschiebung zu schützen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was hat den Ärger ausgelöst?

Um Flüchtlinge, die einen Arbeitsplatz haben und integriert sind, aber kein Bleiberecht in Deutschland haben und laut Bundesgesetz zur Ausreise verpflichtet sind. Gehen sie nicht freiwillig, können sie abgeschoben werden. Einzelne Abschiebungsfälle hatten landesweit immer wieder für heftige Proteste auch seitens der Wirtschaft geführt und insbesondere die CDU unter Druck gesetzt.

Konstanzer Bürger demonstrieren vor dem Konzil gegen die Abschiebung des Service-Mitarbeiters Lukmann Lawall aus Nigeria. Bild: Oliver Hanser



Im November 2019 befeuerte die Abschiebung des in Konstanz lebenden Nigerianers Lukmann Lawall den Streit zwischen Grünen und CDU. Lawalls Arbeitgeber, der Pächter des Konstanzer Konzils, ließ aus Protest sein CDU-Gemeinderatsmandat ruhen. Eine am 12. Dezember zunächst verkündete Einigung zwischen Grünen und CDU lag zwischenzeitlich wegen Streites um die Auslegung wieder auf Eis.

Was wurde beschlossen?

Integrierte Flüchtlinge, die vor dem 29. Februar 2016 nach Deutschland eingereist sind, oder deren Arbeitgeber, aber auch Kommunen und Landkreise können sich nun in konkreten Fällen an die Härtefallkommission des Landes wenden. Diese prüft den Fall und kann bei positiver Bewertung ein Härtefallersuchen an das Innenministerium richten. Ausgenommen sind Straftäter oder Identitätsverweigerer. Für die Dauer der Prüfung sind die Betroffenen vor einer Abschiebung geschützt. Zeitgleich vereinbarten Grüne und CDU, erneut eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Bundesrechts zu starten.

Im Gegenzug einigten sich Grüne und CDU über die Verschärfung des Polizeigesetzes. Demnach darf die Polizei künftig auch im häuslichen Bereich Bodycams einsetzen – eine Forderung der CDU, die die Grünen stets abgelehnt hatten. Beides soll in den kommenden Tagen so bei einer Kabinettssitzung von der Landesregierung beschlossen werden. Grüne und CDU sprachen von einem „schwierigen“, aber letztlich zufriedenstellenden Kompromiss. Die Landtags-FDP kritisierte die Einigung als „peinliche Flickschusterei, die für die betroffenen Unternehmen keine Planungssicherheit schaffe“. Auch die Landtags-SPD sieht durch den „vermeintlichen Kompromiss weder für Betriebe noch für die betroffenen Menschen einen Fortschritt erreicht“.

Was sagen die Unternehmer?

Antje von Dewitz, Chefin des Tettnanger Outdoor-Herstellers Vaude und Mitbegründerin der Unternehmerinitiative Bleiberecht, äußert sich zurückhaltend. „Zunächst freue ich mich über die Einigung. Aber ich bin skeptisch, ob sie eine große Reichweite erzielen wird“, sagte von Dewitz dem SÜDKURIER. Dass die Regelung nur für Flüchtlinge gelte, die vor dem Februar 2016 nach Deutschland eingereist seien, nannte sie „einen riesigen Pferdefuß. Das schränkt die Wirksamkeit enorm ein.“ Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) sowie Handwerkstag (BWHT) nannten die Einigung überfällig und mahnten eine verlässliche Umsetzung und eine langfristige Regelung jenseits der Option durch die Härtefallkommission an.

Gibt es einen Haken an der neuen Regelung?

Ja. Es gibt keine Rechtsverbindlichkeit und es ist nur ein Aufschub statt einer dauerhaften Lösung. Empfiehlt die Härtefallkommission, einem Flüchtling eine Bleibeperspektive zu gewähren, muss das Stuttgarter Innenministerium dieser Empfehlung nicht zwingend folgen. Die vielen Ablehnungen hatten schon 2017 für grün-schwarzen Ärger gesorgt. Beide Seiten gehen aber davon aus, dass das Innenministerium den Ersuchen folgt. „Sonst wäre die Regelung sinnlos“, sagt Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz dieser Zeitung.