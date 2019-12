Die Behörden ermitteln gegen einen 52 Jahre alten Mann, der im Alb-Donau-Kreis seine gleichaltrige Ex-Freundin mit einem Messer attackiert haben soll. Nach dem Angriff habe die Frau zunächst in Lebensgefahr geschwebt und sei in eine Klinik gebracht worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Mittlerweile habe sich ihr Zustand verbessert.