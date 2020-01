Rottweil vor 1 Stunde

Angriff mit Messer im Jobcenter in Rottweil – Mitarbeiterin schwer verletzt

Polizei und Rettungsdienst sind am späten Vormittag zum Jobcenter in Rottweil gerufen worden. Nach aktuellen Informationen hat es am Morgen einen Messerangriff auf eine Mitarbeiterin des Jobcenters gegeben. Sie ist laut einem Polizeisprecher schwer verletzt worden.