Einer der erfolgreichsten Liebesfilme kommt als Musical nach Stuttgart - wer in «Ghost» in die Fußstapfen von Patrick Swayze und Demi Moore treten wird, gab Stage Entertainment am Mittwoch bekannt. Hauptdarsteller Riccardo Greco wird Sam Wheat spielen und sich zwischen Realität und Jenseits bewegen: «In der Rolle bin ich zwar ständig präsent auf der Bühne, doch für die anderen Charaktere bin ich unsichtbar», wurde er in einer Mitteilung zitiert. Nachdem Sam bei einem Überfall getötet wurde, kehrt er als Geist zurück, um seine geliebte Molly Jensen (Roberta Valentini) vor weiteren Gefahren zu schützen.