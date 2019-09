Ein sonniger Nachmittag im Sommer. Selbst am Trauf der Schwäbischen Alb ist es warm, aber auf dem schattigen Freisitz der Teufels kann man es aushalten. Der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg trägt ein hellblaues Langarmhemd – immer korrekt – und eine helle Anzughose. Er blickt auf sauber geschnittene Buchsbäumchen, Terracottakübel mit Blumen und ordentlich gestutzten Rasen hinter dem Haus am Fuße des Dreifaltigkeitsbergs in Spaichingen, das seit vier Jahrzehnten das Zuhause von Erwin und Edeltraud Teufel ist. „Es hat sich gelohnt, dass wir hiergeblieben sind“, sagt er. 34 Landtags-Jahre lang ist er mit dem Zug nach Stuttgart gependelt – allmorgendlich um 6.30 Uhr, und in den Jahren als Ministerpräsident ist er spät in der Nacht, nach den Abendterminen, mit einem Fahrer wieder zurückgekehrt in das Städtchen, in dem er von 1964 bis 1972 Bürgermeister war. Seine vier Kinder sind hier aufgewachsen. Die örtliche Berufsschule trägt seinen Namen.

80 Jahre alt wird der Christdemokrat heute. Gefeiert wird in Stuttgart – Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat zur Feier geladen, eine Einladung, der Teufel annimmt. Zumal sein grüner Nachfolger im Amt ihm bekanntlich durchaus sympathisch ist. Am Samstag lädt dann der CDU-Landesverband nach Villingen zu einem Symposium über christliche Werte zu seinen Ehren ein. Mehr Feierlichkeiten müssen nicht sein, findet Teufel.

Wie ein Symbol: die Linde

14 Jahre ist es her, als der Landesvater noch Teufel hieß. 14 Jahre, die sich wie ein anderes Zeitalter anfühlen. Man stritt über die „Verspargelung der Landschaft“ (Teufel über Windräder), die Digitalisierung der Welt steckte noch in den Kinderschuhen und ständig erreichbar via Handy war man damals auch nicht. Teufel ist es übrigens bis heute nicht. Er hat zwar eins, aber nicht um ständig draufzuschauen, wie es mancher Gesprächspartner tut. „Als ob‘s nichts Wichtigeres gäbe als die neueste Nachricht. Die Leute sind süchtig!“ Teufel regt so etwas auf.

Erwin Teufel unter der Linde. Sie ist groß geworden. | Bild: Wohlfrom, Angelika

Noch etwas hat sich verändert im einstmals schwarzen Ländle. Es ist politisch ergrünt. Die Ära der CDU-Ministerpräsidenten ist erst einmal beendet. Am anderen Ende von Teufels Garten steht eine Linde, die alles überragt. Der CDU-Mann hat sie einst von den Grünen geschenkt bekommen – „lange bevor die Grünen auch nur ahnen konnten, dass sie mal an die Regierung kommen würden“. Damals habe er die Einladung zu einem Parteitag in Bruchsal angenommen – und das 50 Zentimeter hohe Bäumchen geschenkt bekommen. „Die ist gottseidank stärker gewachsen als ihr“, habe er später gerne auf Nachfrage gefrotzelt, erzählt Teufel und lacht: „Das kann ich heute auch nicht mehr sagen.“

Seitdem Stefan Mappus, der Nach-Nachfolger Teufels, das Amt bei seiner ersten Wahl verlor, sind die Grünen mit wechselndem Koalitionspartner am Ruder, und mit dem gleichen Mann an der Spitze: Kretschmann. Selten war ein Grüner näher bei den Schwarzen dran. „Man hat unheimlich viel gemeinsam“, sagt Teufel und meint sich und den Oberrealo damit. Der Mann arbeite unideologisch, sachorientiert, „redet nicht daher“ – kurzum, so wie sich Teufel gute Regierungsarbeit vorstellt. Größeres Lob für einen Grünen ist aus dem Mund eines Schwarzen wohl kaum denkbar.

Zwei, die sich verstehen: Erwin Teufel (rechts, CDU) bekommt 2015 in Stuttgart vom amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) den Ehrentitel Professor verliehen. | Bild: Bernd Weissbrod

Weniger auskunftsfreudig ist der Alt-Ministerpräsident, wenn man ihn auf seine eigene Partei anspricht. Über die Fehler seiner CDU, die zum Machtverlust im Land geführt haben, die Verluste im Bund, bekommt man von ihm wenig zu hören. „Diese Phase meines Lebens ist vorbei“, sagt Teufel. Er selbst hätte sich auch keine Ratschläge von Politikern im Ruhestand gewünscht, zu seiner aktiven Zeit. Also schweigt er lieber. „Ich würde mich zu Wort melden, wenn ich denken würde, unsere Demokratie ist in Gefahr – aber nicht in Fragen des Alltags.“ Teufel ist eben einer, dem es ernst ist mit den christlichen Werten – immer noch.

Fraktionschef Erwin Teufel (links) mit Ministerpräsident Lothar Späth (rechts) 1979. | Bild: Dick

Ein bisschen lässt er sich dann doch entlocken beim Gespräch auf der schattigen Terrasse. Ob er auch der Ansicht sei, wie mancher in der CDU, dass das konservative Element zu kurz komme? Als konservativ habe er sich nie bezeichnet, auch wenn er in vielen Einzelfragen mit den Konservativen übereinstimme, sei er wegen des christlich-sozialen Gedankenguts in die CDU eingetreten. Ob Angela Merkel die CDU „sozialdemokratisiert“ habe? Der Behauptung kann Teufel folglich auch nicht zustimmen. „Awa, koi Spur“, kommentiert der Schwabe. Auch links der Mitte Stimmen zu gewinnen sei „noch immer wichtig für uns“.

Kein Gartenschaffer, sondern Leser

Der grünen Idylle in seinem Garten zum Trotz: Zum Gartenschaffer ist Teufel im Ruhestand nicht geworden. Lesen ist sein großes Hobby, schon immer gewesen. Und heute hat er endlich Zeit dafür. Bereits sein erstes Gehalt von 110 D-Mark investierte er in das Abonnement von fünf philosophisch-theologischen Monatszeitschriften, von denen es drei heute noch gibt, darunter die „Stimmen der Zeit“. Seither hat der gelernte Diplom-Verwaltungswirt keine Ausgabe verpasst. Und was er nicht gleich zu lesen schafft, wird archiviert – und später nachgeblättert. Dazu konsumiert er täglich zwei Zeitungen. Wobei er sich auch hier mit Vorliebe aufs Feuilleton stürzt – Theaterinszenierungen, Buchrezensionen, das ist seine Welt. Auf jeden Fall aber spielt diese sich nicht im Netz ab. Teufel nutzt das Internet vorwiegend, um bei Wikipedia Informationen nachzuschlagen. Die vom Youtuber Rezo anstoßene Debatte um die „Zerstörung der CDU“ hat er jedenfalls verpasst.

Bei Erwin Teufel zuhause in Spaichingen mit Ehefrau Edeltraud. | Bild: Rolf Haid

Teufel ist ein Schaffer auch im Ruhestand. Sein Tag ist noch immer durchgetaktet: Um halb sieben stehe er auf und frühstücke mit seiner Frau, sagt Teufel. Danach gehe es entweder zu Terminen oder direkt an den Schreibtisch, um beispielsweise an Vorträgen zu arbeiten. Fast alle seine Reden hat er archiviert – bis hin zur Nummer 950. „So dass ich nicht immer das Pulver neu erfinden muss.“ Bis zu vier Mal die Woche ist er bei Abendveranstaltungen, zu denen er eingeladen wird. Sonst sitzt er noch in „zwei, drei“ Aufsichtsräten. Einige Wochen im Jahr aber sind reserviert. Zum Beispiel, wenn die Teufels jedes Jahr im Sommer ein paar Wochen an den Bodensee fahren, wo sie in Überlingen eine Ferienwohnung besitzen. „Sonst wär‘ ja auch die Wohnung umsonst“ – da spricht der Schwabe. Genutzt wird die allerdings auch gerne von den vier Kindern, zehn Enkelkindern und den zwei Urenkeln. Die Wege sind kurz bei der Familie Teufel. Eine Tochter wohnt direkt nebenan. Drei von vier Kindern leben in der Gegend. Am weitesten weg wohnt die jüngste Tochter – in Biberach, aber, wie Teufel sagt, „das ist ja auch noch nicht in der Ukraine“. Seine Frau kümmert sich um die Familie. Sie hat sich nach seinem Abgang als Ministerpräsident erst mal an die neugewonnene gemeinsame Zeit gewöhnen müssen: „Es war schon eine Umstellung“, sagt sie. „Aber ich habe mich gefreut.“

Seit Jahrzehnten verbringen Erwin und Edeltraud Teufel den Sommerurlaub am Bodensee. Hier beim Spazieren bei Heiligenberg. | Bild: Patrick Seeger

Gut geht es dem Alt-MP auch gesundheitlich. „Ich klage nicht“, sagt er. Nur mit dem Hören tut er sich schwer, trägt ein Hörgerät. Mit dem Alter hat das allerdings nichts zu tun. Eher mit der Bürde des Amtes: Als seine Frau als Tunnelpatin gebraucht wurde, hat man auch ihn gebeten, Salutschüsse abzugeben – ohne Ohrenschutz. „Danach habe ich drei Tage lang nichts mehr gehört.“ Als er schließlich zum Arzt ging, war nicht mehr viel zu machen.