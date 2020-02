Es sind die „leisen Leiden“, aber sie sind unter jungen Leuten weit verbreitet und gelten noch immer als Tabuthema. Wenn sich Schulkinder immer weiter zurückziehen, traurig am Rande des Pausenhofs stehen oder es gar nicht mehr in die Schule schaffen, stellen Ärzte immer öfter die Diagnose Depression. Knapp zwei Prozent aller Kinder in Baden-Württemberg zwischen 10 und 17 Jahren sind betroffen. „Bei Kindern gibt es so viele psychische Erkrankungen wie bei Erwachsenen“, sagte der Stuttgarter Kinder- und Jugendpsychiater Michael Günter.

Kinder leiden im Stillen

Die neue Studie zu Depressionen und Ängsten von Kindern und Jugendlichen im Südwesten stammt aus den Abrechnungsdaten von 90 000 Patienten der Krankenkasse DAK. „Die betroffenen Kinder leiden lange für sich im Stillen, bevor sie sich jemand anvertrauen und eine passende Diagnose bekommen“, erläuterte DAK-Landesleiter Siegfried Euerle.

Auf das Land hochgerechnet hätten 16 600 Schulkinder im Alter zwischen 10 und 17 eine Depression. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Fallzahl der Erkrankten leicht um fünf Prozent gestiegen. Günter geht aber davon aus, dass die Zunahme die Folge einer zunehmenden Sensibilität ist. „Man sieht keine wirkliche Belastungszunahme“, betonte er. Studienleiter Julian Witte wies darauf hin, die Krankheitshäufigkeit werde noch immer unterschätzt. Man könne nicht davon ausgehen, dass alle betroffenen Schüler beim Arzt vorgestellt würden

Noch etwas höher ist die Zahl der Kinder bis zu 17 Jahren mit einer Angststörung. Witte rechnet die Versichertendaten der Krankenkasse auf landesweit 19 300 Fälle hoch. Bei den krankhaften Ängsten hat sich im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang ergeben. Betroffen sind davon auch jüngere Kinder, während Depressionen verstärkt erst bei über Zehnjährigen auftreten.

Die höchsten Fallzahlen gibt es bei 16- und 17-jährigen Mädchen

Sozialminister Manfred Lucha warb für einen offenen Umgang mit psychisch kranken Kindern. „Solche Störungen sind Normalität“, betonte der Minister. Für ihn sind die Daten „kein Alarmzeichen“. So gesehen sei er über den Anstieg der Behandlungszahlen stolz. Notwendig seien jedoch mehr präventive Ansätze, um Kinder stark zu machen. Der Gesundheitsreport hat auch die Risikofaktoren für Depressionen im Kindesalter untersucht. Jugendliche, die selbst eine chronische Krankheit hatten, litten 4,5 mal so oft zusätzlich an einer Depression. Bei stark übergewichtigen Kindern lag das Risiko beim Faktor 3. Großen Einfluss haben auch Faktoren aus dem Umfeld, etwa Eltern mit Depressionen oder Suchterkrankungen.

Mediziner Günter forderte einen Ausbau der stationären Behandlung. Baden-Württemberg sei zusammen mit Bayern Schlusslicht. „Wir haben eine Unterversorgung“, betonte er.