Es ist schwer zu begreifen: In Deutschland ist es rechtens, dass einerseits integrierte Flüchtlinge abgeschoben werden dürfen, sich andererseits kriminelle Mehrfachtäter der Abschiebung entziehen können. Die Wirtschaft sucht händeringend nach Arbeitskräften. Viele kleine und mittlere Unternehmen, darunter etliche Handwerksbetriebe, haben in den vergangenen vier Jahren Zeit und Mittel investiert, um Flüchtlinge anzulernen und unbürokratisch zu integrieren.

Zu strenge Voraussetzungen

Das war damals ein dringender Appell der Politik. Viele dieser Menschen sind zwischenzeitlich wertvolle Arbeitskräfte, obwohl sie die formalen Voraussetzungen für eine Beschäftigungsduldung nicht erfüllen. Der Bund hat zwar mit einem neuen Gesetz über Duldung und Beschäftigung reagiert, das zum Januar in Kraft tritt. Dessen strenge Voraussetzungen erfüllt aber kaum einer der jetzt bereits Beschäftigten. Nun werden sie im Südwesten verstärkt praktisch über Nacht abgeschoben – zum Entsetzen ihres Umfelds.

Baden-Württembergs CDU-Innenminister Thomas Strobl beruft sich bei seiner seit 2018 verschärften rigiden Abschiebepraxis auf bestehende Rechtslage und lässt trotz dringender Appelle aus der Wirtschaft und selbst aus der CDU keinerlei Deutungsspielraum gelten. Wer greifbar und ausreisepflichtig ist, wird abgeschoben. Das ist gut für die Statistik und schlecht für das Land. Anders geht seit Sommer 2019 die schwarz-gelb geführte Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vor – per Erlass macht sie „erhebliche öffentliche Interessen“ geltend, um Betroffenen noch zeitlichen Spielraum zu gewähren. Zudem will sie erneut eine Bundesratsinitiative zur Änderung der Beschäftigungsduldung anschieben. Das zeigt, dass es mit Wohlwollen auch anders gehen könnte. Die Grünen in Baden-Württemberg täten allerdings gut daran, nicht mit dem Finger auf das CDU-geführte Innenministerium zu zeigen. Denn der verständliche Ärger der Wirtschaft richtet sich gegen die gesamte Landesregierung. Und die wird von einem grünen Ministerpräsidenten geführt.