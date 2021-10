Radolfzell vor 54 Minuten

57 und Pensionär: Kann der abgewählte Radolfzeller Oberbürgermeister Martin Staab jetzt wirklich direkt und ohne Abschläge in den Ruhestand?

Die Abwahl des Radolfzeller Oberbürgermeister war eindeutig. Jetzt will Martin Staab in den Ruhestand, wie er am Wahlabend sagte. Ist das so einfach möglich? Welches Landesrecht hier greift, was Verwaltungsexperten dazu sagen und in welchem Bereich sich seine Pension bewegen könnte.