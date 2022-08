Wie die Polizei in Heilbronn und die Staatsanwaltschaft in Mosbach am Freitag mitteilten, sollte der Arbeiter am Vortag eine landwirtschaftliche Güllegrube leeren. Dazu pumpte er die Gülle in einen Tanklaster.

Als der Mann auf das Fahrzeug stieg, um den Füllstand zu prüfen, kam er mutmaßlich mit einer zu hohen Konzentration der Güllegase in Kontakt. Er stürzte vom Lastwagen herab und verletzte sich dabei so schwer, dass er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste, wo er später starb.

Ein Mann tot und ein weiterer Mann verletzt

Kurz vor dem Unglück war bereits ein 56-Jähriger bei den Arbeiten ebenfalls von seinem Lastwagen gestürzt. Auch er war auf das Fahrzeug gestiegen und hatte sich in der Nähe der Güllegase aufgehalten. Er wurde bewusstlos, stürzte und wurde mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen liefen.