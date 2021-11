Überlingen/Konstanz vor 1 Stunde

28-Jähriger verletzt in Überlingen zwei Polizisten bei einer Kontrolle schwer – was steckt hinter der Tat?

Es war eine blutige Attacke: Mitten in Überlingen ging ein Mann nach einer bereits beendeten Kontrolle auf zwei Polizisten in Zivil los und verletzte sie so schwer, dass einer von ihnen im Spital aufgenommen werden musste und beide für Wochen dienstunfähig waren. Was genau am Tatort passierte, warum der mutmaßliche Angreifer in Frankreich von einer Spezialeinheit festgenommen wurde und wann das Urteil zu erwarten ist.