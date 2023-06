Der Vorverkauf für das Southside Festival 2024 läuft auf Hochtouren. Schon am ersten Tag haben sich mehr als 25.000 Menschen ein Ticket für das kommende Jahr gesichert. Das teilt der Veranstalter auf Instagram mit. Die ersten 10.000 Eintrittskarten in der günstigsten Preisstufe seien in nur 15 Minuten ausverkauft gewesen.

Auch die nächsten 10.000 Tickets in der zweiten Preisstufe haben sich die Festivalgänger am ersten Tag des Vorverkaufs schon gesichert. „Unser Ticketshop hat ordentlich geglüht“, heißt es auf der Instagram-Seite des Festivals. Die 3000 Plaketten für Wohnmobil-Plätze sind ebenfalls restlos vergriffen, hießt es weiter.

Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck gehört zu den größten Events in der Region. Rund 60.000 Menschen kamen in diesem Jahr zu dem dreitägigen Musikfestival. Seit Dienstag läuft der Vorverkauf für die Ausgabe vom 21. bis 23. Juni 2024.