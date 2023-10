Eine 25-Jährige soll einen Anschlag auf ein Rathaus in Baden-Württemberg geplant haben. Die Frau wurde in Fellbach festgenommen, wie die Polizei in Aalen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mitteilten. Die Bewohnerin einer Sozialunterkunft sollte demnach wegen eines Nachbarschaftsstreits in eine andere Unterkunft in der Stadt verlegt werden.

Geplant war die Tötung von Rathausmitarbeitern

Beim Umzug am Dienstag fand ein Umzugsunternehmen verdächtige Gegenstände, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung habe den Verdacht einer Anschlagsplanung auf das Rathaus in Fellbach begründet. Die Frau habe darüber hinaus zumindest die Tötung von Rathausmitarbeitern geplant. Sie befindet sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an. (AFP)