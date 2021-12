von SK

Mit einem groß angelegten Einsatz hat die auf organisierte Rauschgiftkriminalität spezialisierte Kriminalinspektion 4 der Kriminalpolizeidirektion Rottweil dem Treiben von mutmaßlichen Drogenhändlern ein Ende bereitet. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidiums Konstanz mitteilten, kam es am Dienstag zum zeitgleichen Zugriff an mehreren Orten in den Landkreisen Tuttlingen, Konstanz, Lörrach und Sigmaringen sowie in Gießen (Hessen) und Zürich (Schweiz) – unter der Einsatzleitung der Kriminalpolizeidirektion Rottweil.

Nach mehrmonatigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg, der Direktion Spezialeinheiten, der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Konstanz, hatte sich den Angaben zufolge der Tatverdacht gegen eine Gruppierung von neun Personen im Alter zwischen 31 und 56 Jahren erhärtet. Sie sollen im großen Stil Kokain aus Süd- und Mittelamerika nach Deutschland geschmuggelt haben, um dieses im süddeutschen Raum und der angrenzenden Schweiz zu vertreiben.

Zehntausende Euros und teure Autos

Im Rahmen der Ermittlungen wurden nun große Mengen an Betäubungsmitteln, darunter 50 Kilogramm Cannabis und über 233 Kilogramm Kokain, sichergestellt. Das Kokain hat einen Straßenverkaufswert von mehr als 50 Millionen Euro. Es handelt sich um eine der größten jemals in Baden-Württemberg sichergestellten Mengen des Rauschgifts.

Auch mehrere zehntausend Euro an mutmaßlichem Dealer-Geld, hochwertige Fahrzeuge, Unterlagen über internationale Finanzströme sowie digitale Datenträger konnten von den Beamten gesichert werden, wie es weiter hieß.

50 Kilogramm Cannabis und mehr als 233 Kilogramm Kokain wurden sichergestellt. | Bild: Polizei Baden-Württemberg

Da die laut Polizei „hochprofessionell agierenden“ Täter teilweise bewaffnet waren, waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Zudem unterstützten Rauschgiftspürhunde und die Hubschrauberstaffel des Polizeipräsidiums Einsatz die Maßnahmen.

Bei der Aktion wurden neun Personen festgenommen. Gegen sieben Täter wurden Haftbefehle erlassen. Den Festgenommenen wird bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Ermittlungen gegen sie und weitere Verdächtige dauern weiter an.

Baden Württembergs Innenminister Thomas Strobl sprach von einem „beeindruckenden Schlag gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität“ und erklärte, das Land bleibe „hartnäckig und unnachgiebig im Kampf gegen das organisierte Verbrechen“.