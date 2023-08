Hochrhein-Bodensee vor 1 Stunde

22 Tote, 18 davon männlich: Warum Jungs und Männer viel häufiger ertrinken als Frauen

Dieses Jahr sind bereits 55 Menschen in Baden-Württemberg und in der Schweiz ertrunken, darunter war kaum eine Frau. Experten erklären, warum das so ist – und welche Gegenmittel es braucht.