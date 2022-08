Der diesjährige Sommer hat nach Einschätzung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) das Potenzial, zum heißesten im Südwesten zu werden. Die Karlsruher Behörde zählte bislang 23 Hitzetage, an denen die Höchsttemperatur im landesweiten Mittel bei 30 Grad oder mehr lag. „Und wir sind ja noch nicht am Ende des Sommers“, sagte LUBW-Präsident Ulrich Maurer am Dienstag. Im bisherigen Rekordjahr 2003 gab es 27 Hitzetage.

Sommer 2022 unter den zehn trockensten im Südwesten

„Zur Hitze gesellte sich zusätzlich eine Niedrigwassersituation mit Pegelständen, wie wir sie in der Vergangenheit erst im Herbst nach lang anhaltenden Trockenperioden verzeichnet haben“, sagte Maurer. Mit knapp 170 Millimetern Niederschlag im Schnitt in den Monaten Juni, Juli und August (Stand 24. August) dürfte der Sommer zu den zehn trockensten in Baden-Württemberg gehören. Im Dürrejahr 2018 lag der Wert bei 164 Millimetern und im Jahr 2003 bei 174 Millimetern.

Eine angeschwemmte Baumwurzel liegt am 30. August am ausgetrockneten Ufer des Bodensees. Durch das Niedrigwasser des Bodensees hat sich an der Mündung des Flusses Rotach der Uferbereich am Bodensee ausgeweitet. | Bild: Felix Kästle/dpa

Klimawandel wirkt sich aus

Mit 304 Zentimetern lag der Spiegel des Bodensees am Pegel Konstanz Mitte August auf einem so niedrigen Niveau, wie es üblicherweise erst Anfang November erreicht wird. Das wirke sich auf den Oberrhein aus, sagte Maurer. Aber auch andere Flüsse seien betroffen. „Um das ganz deutlich zu sagen: Es ist keine Ausnahmesituation“, betonte der LUBW-Präsident. Der Klimawandel sei da und nicht zu leugnen. (dpa/lsw)