Stuttgart Eisenmann schlägt Neuordnung der Hochschulfinanzierung vor

CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hält es für nötig, die Finanzierung der baden-württembergischen Hochschulen neu zu ordnen. Sie schlug am Freitag in Stuttgart vor, dazu eine neue Hochschulstrukturkommission einzusetzen. «Es muss wieder klar sein, welche Beträge die Hochschulen für Pflichtaufgaben wie Personal-, Gebäude- und Energiekosten benötigen und mit welchem zusätzlichen Geld wir die Innovationskraft der Hochschulen stärken», teilte sie der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit.