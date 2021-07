Kreis Waldshut vor 2 Stunden

17-Jähriger liefert sich mit Polizei grenzüberschreitende Verfolgungsjagd: Nun erwarten ihn aus Deutschland und der Schweiz zahlreiche Anzeigen und saftige Strafen

Ein 17-jähriger Autofahrer raste von einer Verkehrskontrolle davon und flüchtete vor der Polizei in die Schweiz und wieder zurück. In einem Industriegebiet in Hohentengen am Hochrhein endete seine Flucht, die er zu Fuß fortgesetzt hatte. Schweizer und deutschen Polizisten nahmen ihn und seine beiden jungen Beifahrer fest. Die Staatsanwaltschaften Waldshut und Winterthur ermitteln.