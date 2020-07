Ellwangen vor 1 Stunde

15 Jahre Haft für Angeklagten nach Sechsfachmord in Rot am See

Eine Familie kommt in einem Haus in Rot am See zur Trauerfeier zusammen. Dann knallt es plötzlich im Obergeschoss, immer wieder fallen Schüsse. Am Ende sind sechs Menschen tot. Auf den 27-jährigen Schützen wartet nun eine lange Haftstrafe.