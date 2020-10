Es ist eine gespenstische Szenerie im Halbdunkel der Stuttgarter Schleyerhalle. Wo sonst 6000 Menschen dicht gedrängt Stars zujubeln, verlieren sich am Dienstagabend im riesigen Oval etwa 300 Menschen. Wer ganz hinten oder hoch in den Rängen sitzt, kann die Gestalten auf der winzigen Bühne mit den gelb-schwarzen Stuttgart-Fahnen nur ahnen und das Geschehen über riesige Video-Leinwände an der Decke verfolgen.

Kandidatenpräsentation in der Schleyerhalle – fast ohne Publikum. | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Es ist die zentrale Präsentationsveranstaltung der 14 zugelassenen Bewerber für die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl am 8. November. Trotz Corona-Verordnung sind 500 Teilnehmer unter strengsten Infektionsschutzmaßnahmen zugelassen, die Tickets waren sofort vergriffen, doch viele Plätze bleiben leer. Die Menschen sind zuhause geblieben, in der Stadt grassiert das Virus. Die Stadt stellt ein Video des Abends auf ihre Homepage. Wahlkampf bizarr.

Acht Minuten haben die zwei Frauen und zwölf Männer jeweils Zeit, sich und ihre Ziele vorzustellen. Es zeigt sich schnell: Das Bewerberfeld teilt sich in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Da gibt es die offensichtlichen Außenseiter, allen voran Friedhild „Fridi“ Miller, 51, die hier, so sagt sie, schon zu ihrer 112. Wahl antritt, ihre Mutter würdigt und am Ende Frau Fischer aus der Hausmannstraße grüßt.

„Fridi“ Miller kandidierte schon bei vielen Wahlen, unter anderem 2018 in Villingen-Schwenningen. | Bild: fridi miller privat

Ein Gericht erklärte sie 2019 für geschäftsunfähig, eine Kandidatur schließt das rechtlich aber nicht aus. Oder Werner Ressdorf, der auf dem Stuttgarter Trümmerberg, „Monte Scherbelino“ genannt, einen Demokratietempel aus weißen Marmor errichten will.

Ballweg ohne Maske, aber mit Attest

Oder den Querdenken-Organisator Michael Ballweg, ohne Mund-Nasen-Schutz, dafür mit ärztlichem Attest, der die Corona-Beschränkungen abschaffen will und verspricht, jeden Monat 10000 Euro seines OB-Gehalts für ein soziales Projekt zu spenden. Was er außer „Frieden und Freiheit“ mit Stuttgart vorhat, lässt er weithin im Unklaren. Sogar ein „junger Rommel“ ist dabei, so nennt sich der aus dem Badischen stammende Marco Völker auf seinen Wahlplakaten.

Sie alle bekommen die gleiche Redezeit wie die mit einem klaren Stuttgart-Programm angetretenen Kandidaten wie Veronika Kienzle, Frank Nopper, Martin Körner, Hannes Rockenbauch, Malte Kaufmann, Sebastian Reutter oder der Tengener Bürgermeister Marian Schreier, mit 30 Jahren jüngster Bewerber im Feld.

Stillstand in den Kuhn-Jahren

Stuttgart hat viele Baustellen nach acht Jahren gefühltem Stillstand unter dem scheidenden OB Fritz Kuhn: Verkehrsbelastung, Wohnraummangel, teure Mieten, fehlende Kita-Plätze, Umbruch im Automobilsektor, Opernsanierung, Klimaschutz. Aber Stuttgart hat auch randvolle Kassen, ist schuldenfrei und hat den Anspruch, in vielerlei Hinsicht die Nummer eins im Land zu sein. Bei den Bewerbern unterscheiden sich vor allem die Schwerpunkte.

Veronika Kienzle wird von den Grünen unterstützt und setzt auf Bürgerbeteiligung. | Bild: Sebastian Gollnow

Die Grüne Kienzle setzt auf Bürgerbeteiligung, CDU-Mann Nopper auf seine „kilometertiefen Stuttgarter Wurzeln“ und vage auf „Wirtschaft ist Chefsache“; der SPD-Gemeinderatsfraktionschef Martin Körner will Wohnungsbau und bezahlbare Mieten; der Linksökologe Rockenbauch die autofreie Innenstadt; und Marian Schreier setzt auf unbelasteten Neuanfang und einen Generationenwechsel im Rathaus, moderne Verwaltung und Ideen wie einer Wohnungs-Stiftung. „Wenn für Sie mein Alter ein Problem sein sollte, seien Sie versichert: Das Problem wird von Tag zu Tag etwas kleiner“, sagt Schreier.

Marian Schreier macht sein Alter zum Wahlargument. | Bild: Bäuerlein,Ulrike

Am Ende schält sich – wie schon in einer Umfrage, die Kienzle, Nopper und Körner vorne sowie Rockenbauch und Schreier in Schlagdistanz sieht – nach dem Applaus der wenigen Zuhörer kein Favorit heraus. Aber dass es in Stuttgart noch immer um die Fußstapfen des nach wie vor hoch verehrten früheren OB Manfred Rommel geht, schwingt respektvoll in vielen Bewerberreden mit. Auch Nopper zitiert Rommel, der einst in Stuttgart vor einer OB-Wahl sagte: „Wenn Ihnen von den Bewerbern hier keiner so recht gefällt, wählen Sie einfach mich.“

Aber ein Rommel steht 2020 nicht zur Wahl. Den Eindruck hat in der Schleyerhalle am Ende auch das Stuttgarter Urgestein Rezzo Schlauch, der als OB-Kandidat 1990 immerhin 20 Prozent gegen Rommel holte und sechs Jahre später das Amt nur knapp verpasste. Seine Wertung: „Ein bissle mehr Pep bei den Vorstellungen hätte schon sein dürfen.“