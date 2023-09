Ein 13-Jähriger ist am Bahnhof in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) auf einen abgestellten Zugwaggon geklettert und durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden. Der Junge war am Freitag mit einem Freund auf den Waggon geklettert und versuchte dann, auf den nächsten Waggon zu springen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einem Lichtbogen an der Oberleitung. Der Junge erlitt hierdurch einen Stromschlag und starb noch an Ort und Stelle. Der 14-jährige Freund wurde nicht verletzt. Warum die beiden auf dem Gelände unterwegs waren, konnte ein Sprecher am Sonntag nicht sagen.

Solche Vorfälle passieren immer wieder. Im April etwa starb ein ebenfalls 13-Jähriger in Nordrhein-Westfalen an den Folgen eines Stromschlags, den er beim Klettern auf einen Güterwaggon bekommen hatte. Er habe mit seiner Schwester Fotos machen wollen, hieß es.

Ein mehrere Tausend Grad heißer Lichtbogen kann entstehen, wenn der Stromkreis zwischen einer Bahn-Oberleitung und einem Menschen geschlossen wird. Dabei sind Elektronen in der Luft im Spiel. Der menschliche Körper besteht zu zwei Dritteln aus Wasser und ist nach Angaben der Bundespolizei in diesem Moment der „leitende Gegenstand“.

Was bei einem Stromschlag tun?

Um einen lebensgefährlichen oder gar tödlichen Stromschlag zu bekommen, muss das Opfer die 15 000-Volt-Leitung – rund 65 Mal so viel wie in Steckdosen im Haus – nicht mal berühren. Es reicht schon, dass es ihr zu nahe kommt, etwa weil es auf einem Waggon oder einer Lok steht. Die Folgen sind schwere Verbrennungen oder Organversagen.

Wer jemanden sieht, der auf einem Bahngelände von einem Stromschlag getroffen wurde, sollte nicht sofort dorthin laufen, warnt die Bundespolizei. „Es kann sein, dass dort noch Strom fließt. Ihr begebt euch dann selbst in höchste Lebensgefahr.“

Zuerst sollte man die Nummer 112 wählen und einen Notruf absetzen. Über die Hotline 0800 6 888 000 der Bundespolizei könne man die Sperrung des Zugverkehrs veranlassen. „Erst wenn zweifelsfrei feststeht, dass die bahnstromführende Oberleitung abgeschaltet und zweifach – vor und hinter der Ereignisstelle – bahngeerdet ist, dürft ihr euch als Helferin oder Helfer dem Unfallopfer nähern.“ (dpa)