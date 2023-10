Stuttgart vor 1 Stunde

110.000 Euro Schaden! Fahrer (24) kracht mit Mercedes-AMG gegen Tunnelwand

Ein Sportwagen ist in Stuttgart mit gegen eine Tunnelwand geprallt und schwer beschädigt worden. Bei dem Unfall in der Nacht richtete der Fahrer eine Schneise der Verwüstung auf 190 Metern an.