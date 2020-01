Bad Cannstatt als Zentrum der schwäbisch-alemannischen Fastnacht: Rund 10 000 Narren und zahlreiche Zuschauer haben am Wochenende in dem Stuttgarter Stadtbezirk ausgelassen die Fünfte Jahreszeit gefeiert.

Ein großer Umzug am Sonntag war der Höhepunkt des 24. Treffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), das bereits am Freitagabend begonnen hatte.

Volle Straßen, begeisterte Zuschauer

Nach Angaben der Veranstalter - dem Bad Cannstatter Kübelesmarkt - waren 68 Mitgliedszünfte und vier Partner-Zünfte aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz in die Landeshauptstadt gekommen.

Bereits am Sonntagmorgen hätten die Narren einen ökumenischen Gottesdienst abgehalten und sich mit einem Frühschoppenkonzert eingestimmt, berichtete ein Kübelesmarkt-Sprecher. Der Narrenumzug habe dann ein «unbeschreiblich farbenfrohes Bild» abgegeben. «Die Straßen sind proppenvoll, die Leute sind begeistert», sagte er.

Narrentreffen nur alle vier Jahre

Die Narrentreffen der VSAN finden nur alle vier Jahre statt - zum ersten Mal vor 91 Jahren in Villingen (1929). Dementsprechend umfassend ist die Vorbereitung: Dem Treffen in Bad Cannstatt seien unzählige Arbeitsstunden in knapp drei Jahren, 13 Ausschüsse und viele Sitzungen vorausgegangen. (dpa)