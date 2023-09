Mitfavorit Adler Mannheim ist mit einer Derby-Niederlage in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga gestartet.

Die Adler, die seit 2019 auf einen Titel warten, unterlagen bei den Schwenninger Wild Wings nach Penaltyschießen mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:0). Den entscheidenden Penalty verwandelte Max Görtz.

Geheimfavorit Kölner Haie startete dagegen stark in die neue Saison und deklassierte die Nürnberg Ice Tigers 5:1 (2:0, 3:0, 0:1). Die Neuzugänge Justin Schütz, Alexandre Grenier und der Ex-Nürnberger Gregor MacLeod erzielten dabei zusammen vier Treffer für die aufgerüsteten Haie, die sich Chancen auf den neunten Meistertitel ausrechnen.

Eisbären Berlin gewinnen nach Penaltyschießen

Vizemeister ERC Ingolstadt unterlag zum Auftakt bei den Eisbären Berlin 1:2 (0:0, 1:1, 0:0) nach Penaltyschießen. In der regulären Spielzeit hatten die beiden deutschen Vize-Weltmeister Wojciech Stachowiak für Ingolstadt und Marcel Noebels für die Eisbären getroffen. Den entscheidenden Penalty verwandelte Blaine Byron für die Eisbären, die zuletzt die Playoffs nicht erreicht hatten.

Bereits am Donnerstag war Meister EHC Red Bull München mit einem 4:2 gegen die Düsseldorfer EG gestartet. Schon am Sonntag kommt es am zweiten Spieltag zum Topduell der beiden finanzstärksten Teams aus Mannheim und München.