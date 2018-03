Wolfsburg Saison-Ende für Olympia-Eishockeyspieler Fauser

Eishockey-Nationalspieler Gerrit Fauser fällt kurz nach den Olympischen Winterspielen wegen einer Schulterverletzung für den Rest der Saison aus.

Der Profi der Grizzlys Wolfsburg verletzte sich bei seinem ersten Liga-Einsatz nach dem sensationellen Silbermedaillengewinn bei den Winterspielen in Pyeongchang, teilte sein Club mit. Der 28-Jährige soll bald operiert werden. Weitere Details zu der Verletzung wurden nicht genannt. Mit den Olympia-Teilnehmern Fauser und Björn Krupp hatte Vizemeister Wolfsburg am Mittwoch in der Deutschen Eishockey Liga gegen Straubing mit 1:4 verloren.