von dpa

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, erhalten Verteidiger Shawn Lalonde und Stürmer Chad Bassen Verträge bis zum Saisonende. Der 28-jährige Kanadier Lalonde trug in den vergangenen drei Spielzeiten das Trikot der Kölner Haie, in der Saison 2013/14 spielte er für die Eisbären Berlin. Der 35-jährige Deutschkanadier Bassen kommt von den Iserlohn Roosters nach Nürnberg. Beide Spieler sollen bereits beim DEL-Auftakt in Schwenningen ihr Debüt für die Franken geben.

