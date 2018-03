vor 11 Stunden Schwenningen Multimedia-Story: So feiert Schwenningen den Einzug in die Pre-Playoffs

Die Schwenninger Wild Wings haben zum ersten Mal nach ihrer Rückkehr in die DEL im Jahr 2013 wieder den Sprung in die entscheidende Saisonphase geschafft. Der 3:0-Sieg gegen Wolfsburg am letzten Spieltag war ein Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Tagen folgt. Denn ab Mittwoch geht es erneut gegen Wolfsburg, diesmal in maximal drei Spielen in den Pre-Playoffs. Gefeiert wird jetzt schon.