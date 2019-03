Berlin vor 22 Minuten

München will Eishockey-Saison der Eisbären Berlin beenden

Drei Teams haben am sechsten Viertelfinalspieltag der Deutschen Eishockey Liga die Chance, Mannheim ins Halbfinale zu folgen. Wird der EHC Red Bull München es diesmal schaffen? Welche Serie geht in ein siebtes Duell? Das entscheidet sich am Freitag.