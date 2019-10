München vor 24 Minuten

München distanziert Meister Mannheim - Köln erkämpft Sieg

Mannheim war vor dem Saisonbeginn in der Deutschen Eishockey Liga als Top-Favorit eingestuft worden. Überraschend groß ist nun der Rückstand auf den Rivalen München. Die Kölner Haie wollen in den kommenden Wochen an ihr Spiel vom Sonntag anknüpfen.