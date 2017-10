vor 1 Stunde dpa München München bleibt Spitzenreiter - Nürnberg schlägt Köln

Meister EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey-Liga DEL verteidigt. Das Team von Trainer Don Jackson gewann am Freitag das Spitzenspiel beim ERC Ingolstadt mit 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) und bleibt mit 37 Punkten an der Spitze.