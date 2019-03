Mannheim/München vor 1 Stunde

Mannheim vor Einzug ins DEL-Halbfinale - Auch München siegt

Den Adler Mannheim fehlt noch ein Sieg für das Halbfinale der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga. Meister München führt mit 2:1 gegen Berlin. Köln wendet in der Verlängerung gegen Ingolstadt die Vorentscheidung ab. Düsseldorf dreht in Augsburg die Serie.