von dpa

Das Team von Trainer Pavel Gross gewann 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) bei den Nürnberg Ice Tigers und führt die DEL-Tabelle nun mit 112 Punkten nach 50 Spielen an, womit die bisherige Bestmarke der Eisbären Berlin übertroffen wurde.

In der Saison 2002/2003 hatten die Eisbären die Vorrunde mit 109 Punkten aus 52 Partien abgeschlossen, am Ende aber den Meistertitel verpasst. 2010 wurde Berlin sogar mit 123 Zählern Hauptrundensieger; damals gab es aber 15 Teams in der Liga und es wurden 56 Spiele absolviert. Die beiden abschließenden Vorrunden-Spieltage in dieser Saison finden am kommenden Wochenende statt.

Dann kann Vorjahreshalbfinalist Nürnberg letzte Zweifel an der Teilnahme der ersten Playoff-Runde beseitigen. Die Grizzlys Wolfsburg gewannen zwar gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven 4:0 (1:0, 3:0, 0:0), können aber nur noch theoretisch Nürnberg noch von Platz zehn verdrängen. Sehr wahrscheinlich sind die Grizzlys zum ersten Mal seit 2008 nicht mehr in den DEL-Playoffs vertreten.

Auf keinen Fall dabei sind die Krefeld Pinguine nach dem 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) gegen die Straubing Tigers und die Iserlohn Roosters nach dem 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) gegen die Eisbären. Die Berliner machten dagegen den Einzug zumindest in die erste Playoff-Runde perfekt. Nach verkorkster Saison hatte der Vizemeister darum lange bangen müssen.

Die Augsburger Panther gewannen 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) gegen Schlusslicht Schwenningen, schoben sich zumindest bis Dienstag auf Rang drei und schafften damit auch die direkte Viertelfinal- Qualifikation. Der 50. Spieltag wird am Dienstag mit dem rheinischen Derby Düsseldorf gegen Köln komplettiert.