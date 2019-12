München vor 54 Minuten

Mannheim gewinnt erneut Topspiel - Spektakel in Wolfsburg

Nach dem überragenden Saisonstart vom EHC Red Bull München spielt aktuell Eishockey-Meister Adler Mannheim in einer eigenen Liga. In München gewannen die Adler das neunte Spiel in Serie. Münchens Vorsprung schmilzt.