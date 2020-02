Bremerhaven vor 58 Minuten

Mannheim gewinnt Topspiel - Straubing und Berlin souverän

In der Deutschen Eishockey Liga bleiben Mannheim und Straubing an Spitzenreiter München dran. Berlin unterstreicht seine Ambitionen für den direkten Einzug ins Playoff-Viertelfinale und klettert in der Tabelle.